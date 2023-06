Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 337,40 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 336,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 338,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.391 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (346,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,82 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,70 EUR am 15.07.2022. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 58,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 333,78 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2024.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

