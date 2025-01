Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 490,10 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 490,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 489,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 500,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 102.347 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (526,00 EUR) erklomm das Papier am 16.12.2024. 7,33 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 374,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 31,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,47 EUR belaufen. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 531,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 42,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

