Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 578,00 EUR. Bei 580,00 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 570,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.137 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,54 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 421,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,04 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 581,13 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2025 erfolgen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 46,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Munich Re-Aktie legt zu: JPMorgan lobt Strategie und stuft hoch

Die Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Juni 2025