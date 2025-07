Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 574,60 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 574,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 576,40 EUR. Bei 571,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 24.538 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,17 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 421,70 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 36,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 580,50 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 20,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,96 EUR im Jahr 2025 aus.

