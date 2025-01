Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Freitagvormittag ab

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Heute im Fokus

Analysten heben Kursziele für Airbus nach Lieferdaten an. VW strebt weitere Kostensenkungen durch Tarifüberarbeitung an. Mercedes 2024 mit Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen. DHL Supply Chain stärkt Retourenabwicklung in den USA mit Zukauf. Bayer mit niedrig dosiertem MRT-Kontrastmittel in Phase 3 erfolgreich. Fed-Mitglieder signalisieren vorsichtigeres Vorgehen bei Zinssenkungen.