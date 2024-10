Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 492,30 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 492,30 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 492,10 EUR. Bei 495,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.909 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 501,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,77 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 364,60 EUR am 08.11.2023. Abschläge von 25,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 510,14 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,39 Mrd. EUR – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 47,05 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich mit Abgaben

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich