Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag in Grün

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 436,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 436,80 EUR zu. Bei 443,10 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 438,80 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.267 Stück gehandelt.

Am 01.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 473,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 7,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 346,30 EUR am 16.08.2023. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 26,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 500,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 12,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 46,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Munich Re macht deutlich mehr Gewinn als erwartet und sieht sich gut positioniert - Aktie dennoch im Minus

Investment-Tipp Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse