Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 483,60 EUR. Bei 483,60 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 482,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.617 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 498,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 3,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2023 bei 361,80 EUR. Abschläge von 25,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,20 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 501,83 EUR.

Am 08.08.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 17,39 Mrd. EUR gegenüber 15,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

