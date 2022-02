Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Abschlägen

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 259,10 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 14.891 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,00 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 266,30 EUR. Zuletzt wechselten 183.914 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,25 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2022. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.07.2021 bei 215,25 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 298,75 EUR. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 27,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Redaktion finanzen.net

