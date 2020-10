Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 213,80 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 12.985 Punkten tendiert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 186.461 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 284,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 bei 141,10 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 242,42 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 20,93 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

