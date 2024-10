Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 500,80 EUR. Bei 501,00 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 500,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.653 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (501,00 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 364,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,20 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,24 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 510,14 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 07.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 47,05 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

