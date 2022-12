Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verliert am Mittag

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 303,40 EUR ab. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 303,00 EUR nach. Bei 307,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.546 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 13.12.2022 markierte das Papier bei 310,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 2,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 205,15 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 47,89 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,00 EUR.

Am 08.11.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.850,00 EUR im Vergleich zu 15.480,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 23.02.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 23,02 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images