Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 264,70 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.556 Punkten steht. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 265,50 EUR. Bei 263,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.361 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 10.03.2021 erreichte der Anteilsschein mit 267,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Bei 141,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 257,21 EUR. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 24,08 EUR je Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

