Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 456,80 EUR.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 456,80 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 453,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 461,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.233 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 473,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 328,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 28,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 494,14 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,51 EUR, nach 3,79 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 46,01 EUR fest.

