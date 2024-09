Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 483,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 483,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 482,50 EUR. Bei 483,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 33.017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 498,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2023 auf bis zu 361,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 33,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 502,00 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 12,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 8,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 46,99 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

