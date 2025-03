Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Montagmittag gestärkt

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 582,20 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 582,20 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 583,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 579,00 EUR. Zuletzt wechselten 44.365 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 584,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,00 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 20,62 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 557,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

