Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 599,00 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 599,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 600,00 EUR. Bei 596,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.372 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (600,00 EUR) erklomm das Papier am 17.04.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 21,06 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 563,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

