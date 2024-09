Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 486,40 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 486,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 488,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 488,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.206 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 361,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,62 Prozent.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 502,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,99 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

