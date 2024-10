Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 507,80 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 507,80 EUR nach oben. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 508,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 506,00 EUR. Bisher wurden heute 25.846 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 512,80 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 0,98 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 364,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,20 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 510,14 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 12,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,81 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

