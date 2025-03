Aktie im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Dienstagmittag an Boden

18.03.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 585,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 585,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 588,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 586,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.320 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 588,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,51 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 401,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 20,62 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 557,50 EUR angegeben. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,65 Mrd. EUR gelegen. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Am 13.05.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,67 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen

