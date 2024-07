Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 459,50 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 459,50 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 461,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 461,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 52.049 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 3,07 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.07.2023 auf bis zu 328,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 39,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 494,14 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR gegenüber 3,79 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 18,25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

