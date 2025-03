Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 578,20 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 578,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 576,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 580,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 94.684 Stück.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 588,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 1,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2024 Kursverluste bis auf 401,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,53 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 20,62 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 557,50 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

