Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 461,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 461,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 458,60 EUR. Mit einem Wert von 463,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 47.953 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 469,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 1,78 Prozent zulegen. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 324,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,64 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 481,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,25 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 17,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 45,55 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind