Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag fester

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 299,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 300,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 298,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 76.098 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 310,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 3,35 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 46,14 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 300,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.850,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.480,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 23,40 EUR im Jahr 2022 aus.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images