Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 375,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 375,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 374,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 375,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.982 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 381,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 231,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Abschläge von 38,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,56 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 32,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

STOXX-Handel STOXX 50 notiert im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain