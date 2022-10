Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 261,50 EUR. Bei 262,30 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 247,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 833.972 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,35 Prozent. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 205,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 282,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 19,13 EUR im Jahr 2022 aus.

