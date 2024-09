Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 490,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 490,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 491,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 489,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 102.071 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 498,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 1,78 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 361,80 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,16 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 511,67 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

