Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 603,40 EUR.

Mit einem Kurs von 603,40 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 607,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 602,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 606,80 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 10.150 Aktien.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 2,01 Prozent niedriger. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 50,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 21,29 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 563,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,47 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

