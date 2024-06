Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Dienstagmittag positiv

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 469,70 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 469,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 470,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 467,90 EUR. Bisher wurden heute 34.420 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (470,90 EUR) erklomm das Papier am 25.06.2024. Mit einem Zuwachs von 0,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 324,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 481,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,51 EUR, nach 3,79 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,25 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 17,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 45,55 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

