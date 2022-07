Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Montagnachmittag

Die Aktie legte um 25.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 220,70 EUR zu. Bei 222,00 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 127.000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,81 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,58 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,58 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 1,48 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.551,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.307,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 22,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

