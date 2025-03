Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht am Mittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 588,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 588,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 589,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 587,40 EUR. Bisher wurden heute 39.023 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 589,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 0,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 401,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 20,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 20,62 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 558,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR im Vorjahresquartal. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,67 EUR je Aktie aus.

