Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 453,10 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 453,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 454,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 448,10 EUR. Zuletzt wechselten 48.627 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 473,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 4,33 Prozent niedriger. Am 03.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 335,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 35,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 494,14 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,79 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

