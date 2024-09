Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag tiefer

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 491,50 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 491,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 491,40 EUR. Bei 495,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 49.384 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 498,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 361,80 EUR am 30.09.2023. Abschläge von 26,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 511,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 47,12 EUR fest.

