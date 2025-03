Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 585,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 585,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 587,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 580,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 583,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 47.235 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 590,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2024 Kursverluste bis auf 401,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,40 Prozent.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 20,62 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 558,88 EUR.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

