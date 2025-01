Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Dienstagmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 529,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 529,80 EUR nach. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 527,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 528,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.749 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 533,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,72 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 389,00 EUR fiel das Papier am 02.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 26,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,54 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 533,13 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,65 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 26.02.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 42,41 EUR je Aktie.

