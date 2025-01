Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Dienstagvormittag nach

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 530,00 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 530,00 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 527,40 EUR. Bei 528,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.159 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 526,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 389,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,60 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,54 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 532,75 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 42,41 EUR im Jahr 2024 aus.

