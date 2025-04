Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag leichter

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 594,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 594,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 593,80 EUR. Mit einem Wert von 601,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.106 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 3,53 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 401,70 EUR am 04.05.2024. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 32,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,29 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 563,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,47 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren eingefahren

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr verdient