Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag stärker

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 372,60 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 372,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 373,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 371,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.985 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 381,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 2,31 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 360,11 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

