Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 234,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 232,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 118.160 Stück.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 16,92 Prozent wieder erreichen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 282,73 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,11 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

