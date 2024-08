Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 490,50 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 490,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 491,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 489,50 EUR. Bei 490,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.135 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 491,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 351,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,28 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,20 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 47,00 EUR je Aktie aus.

