Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 369,80 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 369,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 361,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 373,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 302.152 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 381,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,08 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,15 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 360,11 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,98 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

