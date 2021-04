Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Minus

Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 241,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.154 Punkten notiert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 241,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 241,40 EUR. Bisher wurden heute 729 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Bei 268,60 EUR markierte der Titel am 06.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 15.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,55 EUR ab.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 272,54 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 24,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com