Aktie steigt: Elon Musk will Manchester United nicht kaufen - Britischer Milliardär Ratcliffe will zuschlagen

Nach der Ankündigung in der Nacht zum Mittwoch, dass er den englischen Fußballclub Manchester United kauft, ruderte der reichste Mann der Welt vier Stunden später per Tweet wieder zurück und erklärte: "Nein, das ist ein wiederkehrender Witz auf Twitter . Ich kaufe keine Sportmannschaft." Zuvor hatte ihn ein Nutzer gefragt, ob er es ernst meine. Musk versucht gerade vor Gericht, einen Rückzieher von der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter nur vier Monate nach der Ankündigung durchzusetzen.

Musk ist bekannt dafür, unkonventionelle und teilweise respektlose Tweets abzusetzen, bei denen häufig unklar ist, ob er scherzt. Kurz nach dem Kaufgebot für Twitter schrieb er beispielsweise: "Als nächstes kaufe ich Coca-Cola, um wieder Kokain hineinzutun." Seine Tweets haben bereits Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC nach sich gezogen. So twitterte er 2018, den von ihm gegründeten Elektroautobauer Tesla für 72 Milliarden Dollar von der Börse nehmen zu wollen. Er machte nie ein Angebot und musste letztlich ebenso wie Tesla ein zivilrechtliches Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Die SEC war zunächst nicht für eine Stellungnahme bezüglich des Man United-Tweets erreichbar.

Britischer Milliardär Ratcliffe will Manchester United kaufen

Der britische Milliardär Jim Ratcliffe will beim kriselnden Premier-League-Club Manchester United einsteigen. "Sollte der Club zum Verkauf stehen, wäre Jim definitiv ein potenzieller Käufer", sagte ein Sprecher des von Ratcliffe angeführten Chemie-Unternehmens Ineos am Mittwoch der "Times". Damit reagierte Ineos auf einen Bloomberg-Bericht, wonach Uniteds Inhaberfamilie Glazer einen kleinen Anteil am Verein verkaufen wolle. Laut der "Times" würde Ratcliffe aber nur in United investieren wollen, wenn er auf lange Sicht die volle Kontrolle über den Club von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo übernehmen könne.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart steht United derzeit am Tabellenende. Wegen einer verfehlten Kaderplanung in den vergangenen Jahren ist die Glazer-Familie bei Teilen der Fans zuletzt stark in die Kritik geraten. Der 69-jährige Ratcliffe ist United-Fan und hatte bereits vor einigen Monaten angedeutet, dass er Interesse an der Übernahme eines Premier-League-Clubs hat.

Erst in der Nacht zum Mittwoch hatte Tech-Milliardär Elon Musk getwittert, dass er den englischen Traditionsverein kaufen wolle. Später machte er allerdings klar, dass er nur gescherzt habe.

Die an der New Yorker Börse gehandelten Papiere des Fußballclubs zogen letztlich um 7,12 Prozent auf 13,69 US-Dollar an.

San Francisco (Reuters) / LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images/Getty Images, Bill Pugliano/Getty Images