Kursverlauf

Mutares Aktie News: Mutares schießt am Mittag hoch

17.03.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mutares. Die Mutares-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,9 Prozent im Plus bei 43,70 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Mutares 42,80 EUR 3,55 EUR 9,04% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Mutares-Papiere um 11:48 Uhr 7,9 Prozent. In der Spitze legte die Mutares-Aktie bis auf 48,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 431.561 Mutares-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 48,00 EUR markierte der Titel am 17.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2024 bei 18,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mutares-Aktie mit einem Verlust von 57,35 Prozent wieder erreichen. Mutares-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,25 EUR an. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Mutares rechnen Experten am 15.04.2026. Den erwarteten Gewinn je Mutares-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,82 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mutares-Aktie Handel in Frankfurt: SDAX geht zum Handelsende nahezu durch die Decke Finanzpaket-Einigung treibt Rüstungs- und Infrastrukturwerte an SDAX aktuell: So steht der SDAX aktuell

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mutares Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mutares Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com