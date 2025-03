Mutares Aktie News: Mutares am Dienstagmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mutares gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Mutares-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 45,65 EUR nach oben.

Die Mutares-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 45,65 EUR. Die Mutares-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 304.703 Mutares-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mutares-Aktie.

Mutares-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,25 EUR für die Mutares-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Mutares-Anleger Experten zufolge am 15.04.2026 werfen.

Experten taxieren den Mutares-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,82 EUR je Aktie.

