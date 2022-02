Fresenius-Aktie sackt ab: Fresenius & FMC wollen Aktionäre nach Zahlen Dividenden erhöhen - FMC-Aktie stärker

Die Fresenius SE & Co. KGaA will der Hauptversammlung für das Jahr 2021 eine Dividende von 0,92 Euro je Aktie vorschlagen, wie der Bad Homburger DAX -Konzern bei Vorlage seines Jahresergebnisses mitteilte. Für 2020 hatte Fresenius eine Dividende von je 0,88 Euro gezahlt.

Der ebenfalls im DAX notierte und in Bad Homburg ansässige Dialyse-Dienstleister FMC will für 2021 eine Dividende in Höhe von 1,35 Euro je Aktie vorschlagen. Für 2020 hatte FMC eine Dividende von 1,34 Euro je Aktie gezahlt, ein Jahr davor waren es 1,20 Euro gewesen.

Fresenius setzt Aufwärtstrend im 4. Quartal fort

Der leichte Aufwärtstrend beim Gesundheitskonzern Fresenius hat sich trotz der ungebrochenen COVID-19-Pandemie im vierten Quartal 2021 fortgesetzt. Im Schlussquartal 2021 legte der Umsatz um 7 Prozent auf 9,966 Milliarden Euro zu. Analysten hatten Fresenius im Mittel Erlöse von 9,745 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Das bereinigte EBIT ging um 7 Prozent auf 1,166 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten hier im Mittel 1,126 Milliarden Euro veranschlagt. Der bereinigte Gewinn nach Steuern und Dritten stieg um 5 Prozent auf 521 Millionen Euro und übertraf damit die Konsensschätzung von 489 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr erwartet der DAX-Konzern einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ohne Berücksichtigung der Ergebnisbeiträge von Fresenius Medical Care würde das währungsbereinigte Konzernergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen.

Fresenius stellt weitere Weichen für beschleunigtes Wachstum

Fresenius will den Konzern und seine Unternehmensbereiche nachhaltig stärken, um das angepeilte beschleunigte profitable Wachstum voranzutreiben. Dazu sollen neue Kapitalquellen erschlossen und die Kapitalallokation nach Unternehmensbereichen noch gezielter erfolgen. Aufgrund der hohen Ertragskraft und ausgezeichneter Wachstumsaussichten habe Fresenius Kabi höchste Priorität bei der Kapitalallokation, erklärte der DAX-Konzern bei Vorlage der Viertquartals- und Jahreszahlen.

Fresenius Helios und Fresenius Vamed werden kleinere Akquisitionen weiterhin aus Mitteln des Fresenius-Konzerns finanzieren, wie es weiter hieß. Für größere Wachstumsschritte, insbesondere dieser beiden Unternehmensbereiche, sei Fresenius bereit, sich für neues, externes Eigenkapital auf Ebene der Unternehmensbereiche zu öffnen. Eine Kapitalerhöhung auf Ebene der börsennotierten Fresenius-Holding sei vor diesem Hintergrund weder nötig noch vorgesehen.

FMC strebt für 2022 Rückkehr zu Gewinnwachstum an

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat im vierten Quartal einmal mehr die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu spüren bekommen. Im laufenden Jahr will der Bad Homburger DAX-Konzern wieder zu Gewinnwachstum zurückkehren und sowohl Umsatzwachstum als auch Konzernergebnis im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern.

Im Schlussquartal 2021 legte der Umsatz um 6 Prozent auf 4,647 Milliarden Euro zu. Operativ verdiente die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA mit 449 Millionen Euro 3 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Mittel Erlöse von 4,617 Milliarden und ein EBIT von 480 Millionen Euro erwartet.

Nach Steuern und Dritten verblieb ein Gewinn von 229 Millionen Euro nach 177 Millionen vor einem Jahr, entsprechend einer Steigerung um 29 Prozent bzw währungsbereinigt 23 Prozent. Der Vergleich mit dem Vorjahr ist allerdings durch eine Wertberichtigung in Höhe von rund 195 Millionen Euro verzerrt, die damals negativ zu Buche schlug. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts hätte FMC im vierten Quartal 2020 unterm Strich 372 Millionen Euro verdient und im vergangenen Quartal 263 Millionen, was einem Rückgang um 29 Prozent entspricht.

Für die Fresenius-Aktie geht es im frühen XETRA-Handel zwischenzeitlich 7,01 Prozent runter auf 34,02 Euro. Anders sieht es bei der FMC-Aktie aus, sie kann derweil 0,24 Prozent auf 58,98 Euro hinzugewinnen.

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius