Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 43,11 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 43,11 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 43,22 EUR. Bei 42,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 45.719 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,26 EUR ab. Abschläge von 36,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,18 EUR an.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,30 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

