Uber-Aktie steigt erstmals über den Ausgabepreis - Analysten positiv

Die Papiere des Fahrdienstvermittlers wurden erstmals seit ihrem Gang auf das Parkett, der in der Frühphase von einem Kursrutsch bis auf 36,08 US-Dollar geprägt war, über ihrem Ausgabepreis von 45 Dollar gehandelt. In der Spitze wurden 45,22 Dollar für die Aktie gezahlt. Zuletzt betrug das Plus noch 5,11 Prozent auf 44,94 Euro.

Positiver wird die Stimmung zur Aktie neuerdings vor allem wegen erster Analystenstimmen, die fast alle einen optimistischen Grundtenor haben. Kursziele von 50 Dollar oder mehr sind bei Experten die Regel, darunter von Barclays, der Bank of America, Goldman Sachs, der Deutschen Bank oder Morgan Stanley.

Besonders viel Potenzial sieht derweil Mark Mahaney vom kanadischen Analysehaus RBC, der für die mit "Outperform" eingestufte Aktie ein Kursziel von 62 Dollar ausgerufen hat. Seiner Ansicht nach unterschätzt der Markt das Gewinnpotenzial bei dem Unternehmen, das sich durch seine marktführende Rolle, robustes Wachstum sowie herausragende Technologien und Produkte auszeichne.

