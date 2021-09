Schritt zur Normalität: Apple-Kunden können wieder "Today at Apple" in den Stores erleben

• Today at Apple wurde Anfang des Jahres ins Internet verlagert• Sieben Regionen bieten Today at Apple wieder in den Stores an• Apple kündigt Today at Apple Creative Studios an

Today at Apple wurde wegen Corona ins Internet verlagert

In dem Today-at-Apple-Kurs werden Kunden Produktskills vermittelt oder Kreativkurse angeboten. Vor etwa vier Jahren startete Apple das Programm, wie "heise" berichtet. Mit über 60 verschiedenen Kursprogrammen finden die Kurse in allen Apple-Stores der Welt statt. Anfang dieses Jahres wurden die Kurse dann ins Netz verlagert. Zu dieser Zeit waren die deutschen Filialen nur für den Click & Collect-Service sowie für den Service an der Genius Bar wieder geöffnet worden.

Erste Regionen bieten Today at Apple wieder vor Ort an

Nun macht Apple die ersten Schritte, um dem Normalzustand von vor der Corona-Pandemie wieder ein wenig näher zu kommen. In sieben ersten Regionen werden die Today-at-Apple-Kurse wieder angeboten. Außer in Deutschland kommen die Kurse wieder in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Großbritannien und der Türkei in die Stores, so "heise". Auch in den USA sollte der Alltag mehr und mehr einkehren, allerdings musste das US-amerikanische Unternehmen den Start in den Apple-Stores hier wegen der Verbreitung der Delta-Variante verschieben, wie "heise" weiter berichtet. Auch das Weglassen von Mundschutzmasken von geimpften Personen kann deshalb nicht durchgesetzt werden. Wann Apple den Schritt in Richtung Normalität in den USA gehen kann, bleibt zunächst abzuwarten.

Today at Apple Creative Studios

In einer Pressemitteilung vom 22. Juni 2021 kündigt Apple den Start von Today at Apple Creative Studios an. Dies ist eine "globale Initiative, die unterrepräsentierten Communitys auf der ganzen Welt karrierefördernde Mentor:innen, professionelles Training, kreative Ressourcen und Zugang zu Apples kompletter Produktpalette an iPhone, iPad und Mac bieten wird", so Apple. Gestartet wird zunächst in Los Angeles und Peking. Jedoch sollen noch im Laufe des Jahres Bangkok, London, Chicago und Washington, D.C. hinzukommen. Dabei will Apple verschiedene Bereiche der Künste unterstützen, darunter Musik, Film, Fotografie sowie Kunst und Design. Ziel ist es, aufstrebende Künstler, welchen die Möglichkeit verweigert wird eine künstlerische Ausbildung zu beginnen, zu fördern. Ob das Programm in Zukunft auch nach Deutschland kommt, ist bislang unbekannt.

