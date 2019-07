MTU-Aktie dreht ins Minus: MTU erhöht Gewinnprognose für 2019

Dank eines lukrativeren Produktmixes und eines guten Wartungsgeschäfts in China sollen von jedem Umsatz-Euro jetzt rund 16 Prozent als operativer Gewinn (bereinigtes Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben, wie das Management um MTU -Chef Reiner Winkler bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in München ankündigte. Bisher hatte MTU eine Marge von etwa 15,5 Prozent angepeilt.

Nach einem starken Umsatzplus zum Jahresstart musste MTU im zweiten Quartal zwar einen Rückgang der Erlöse um zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro hinnehmen. Das bereinigte Ebit sprang allerdings um elf Prozent auf knapp 178 Millionen Euro in die Höhe. Der bereinigte Überschuss legte um zwölf Prozent auf rund 128 Millionen Euro zu. Für das Gesamtjahr peilt Winkler weiter einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro an. Das bereinigte Ebit und der bereinigte Überschuss sollen parallel zueinander steigen.

Die MTU-Aktie kann im Xetra-Geschäft am Donnerstag zeitweise um über 1 Prozent auf 228,00 Euro zulegen, fiel zuletzt jedoch 0,27 Prozent ins Minus auf 223,80 Euro.

